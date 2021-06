Il 12 e 13 giugno il campionato americano delle monoposto si sposta a Detroit: tracciato cittadino e doppia gara. Ecco gli orari TV, in diretta su Dazn

La Indycar si trasferisce in Michigan, nel Nord-Est degli Stati Uniti per il 7° appuntamento stagionale. Dopo la mitica 500 Miglia di Indianapolis, dove i piloti hanno dovuto correre sull’impegnativo ovale da quasi 380 km/h di media, a Detroit è stato allestito un insidioso circuito cittadino. Guardrail e muretti saranno la minaccia principale per questa doppia gara, la prima sabato 12 giugno e la seconda domenica 13.

I favoriti della Indycar — Sei gare sei vincitori diversi in campionato. Difficile parlare di un favorito per questo doppio appuntamento a Detroit, ma la classifica generale parla chiaro: lo spagnolo Palou è in testa con 248 punti, seguito da Dixon a 212 e da O’Ward a 211. Una stagione combattutissima che potrebbe ribaltarsi da un momento all’altro.

Il circuito di Detroit — Dalle velocità smodate, ai passaggi millimetrici con i muretti. Per ogni gara i piloti dovranno affrontare 70 giri, per un totale di 164,5 miglia l’una (quasi 265 km). Tredici curve, molte accelerazioni per sfruttare la scia e frenate impegnative per sorpassare: vedremo chi riuscirà a sfruttare al meglio le caratteristiche di questo tracciato.

Gli orari TV — Gli appassionati di Indycar potranno seguire in diretta le qualifiche e le gare direttamente su Dazn. Qui sotto la programmazione (orari italiani) con gli appuntamenti salienti del weekend a Detroit.

Sabato 12 giugno

17 – Qualifiche

20 – Gara 1 (70 giri)

Domenica 13 giugno

15 – Qualifiche

18 – Gara 2 (70 giri)

Classifica generale Indycar 2021 — Ecco la situazione del campionato dopo sei gare con i primi 10 piloti delle monoposto americane :

1. Alex Palou (Spa – Honda), 248 punti

2. Scott Dixon (Aus – Honda), 212

3. Pato O’Ward (Mex – Chevrolet), 211

4. Simon Pagenaud (Fra – Chevrolet), 201

5. Rinus VeeKay (Ola – Chevrolet), 191

6. Josef Newgarden (Usa – Chevrolet), 184

7. Colton Herta (Usa – Honda), 154

8. Graham Rahal (Usa – Honda), 148

9. Scott McLaughlin (Aus – Chevrolet), 143

10. Marcus Ericsson (Sve – Honda), 138

