Indycar, super Romain Grosjean: è pole position a Indianapolis

Sono passati meno di sei mesi dal terribile incidente di Romain Grosjean sul circuito del Bahrain, quando un contatto nelle fasi iniziali del GP ha indirizzato la sua monoposto dritta verso le barriere: la Haas del francese si è spezzata in due e ha preso immediatamente fuoco. Le immagini del pilota che esce dalle fiamme le abbiamo ancora tutti ben presenti in mente. Nonostante ciò la voglia di automobilismo e di guidare una monoposto non è di certo passata a Grosjean, che nella notte tra venerdì 14 e sabato 15 maggio 2021 ha conquistato la sua prima pole position in Indycar (qui sotto il tweet ufficiale degli highlights).

