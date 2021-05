Contro il progetto della Superlega, ma restio a possibili sanzioni ai club che lo hanno promosso. Il presidente della Fifa, Gianni Infantino, in una intervista a l’Equipe ha dichiarato: “Si fa presto a dire che bisogna punire”, in netta contrapposizione con il presidente dell’Uefa, Alexander Ceferin, che in più riprese aveva parlato di penali per le squadre coinvolte. In un passaggio dell’intervista, Infantino afferma: “Di quali sanzioni stiamo parlando? Si dice subito che bisogna punire, è anche popolare o populista, ma bisogna pensare anche alle conseguenze di eventuali sanzioni perché quando si punisce un club vengono puniti anche giocatori, allenatori, tifosi, che non c’entrano niente”. Senza risparmiare critiche a Ceferin, senza nominarlo: “Un leader deve anche chiedersi perché siamo arrivati a questo. E, da lì, come possiamo costruire il futuro insieme e per questo dobbiamo ascoltare tutti, ma soprattutto i tifosi, che sono il vero cuore del calcio”.

