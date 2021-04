Rinnovamento continuo. Presto sarà tempo di un nuovo inno in casa Inter, dopo il lancio del nuovo logo. L’addio a “Pazza Inter” è arrivato già nella scorsa stagione, mentre è questione di settimane per il pensionamento a “C’è solo l’Inter” di Elio e Graziano Romani. Da qualche ora gira sul web in anticipo sul possibile annuncio del club la proposta favorita, quella griffata da Max Pezzali e Claudio Cecchetto, cantata dallo speaker Mirko Mengozzi.

Anche la versione di Povia

—

La notizia di un cambio di inno ha suscitato però, come prevedibile, grande discussione sui social e ha diviso i tifosi. Mentre si attende che il club lanci ufficialmente il nuovo inno anche prima del termine del campionato, la Media House ha in mano altre proposte. Il duo italiano di dj e produttori Merk & Kremont ha mandato il suo inno scritto insieme a Eddy Veerus. Una canzone che nell’idea degli artisti verrebbe interpretata dai giocatori come era “Pazza Inter”. Così come ha scritto la sua versione il tifoso nerazzurro Povia. Le valutazioni sono in corso e i tifosi aspettano la scelta del nuovo inno nerazzurro, che già fa discutere.