REGGIO EMILIA – “Sogno più la vittoria che il 100° gol. Se verrà bene, ma l’importante è vincere. Cercherò di fare una buona prestazione per la mia squadra. Ho ricevuto tanti complimenti, soprattuto dal ct Mancini che ho ringraziato, ma io sto solo cercando di lavorare e di limare alcuni difetti con l’aiuto di mister Gattuso. Spero soltanto di migliorare ogni giorno“. Lorenzo Insigne, capitano del Napoli che sfiderà domani

(mercoledì 20 gennaio) laal Mapei Stadium di Reggio Emilia, presenta in conferenza stampa il match valido per la: “Arriviamo bene a questa sfida, dopo una grande prestazione con la Fiorentina. Giochiamo contro una grande squadra con grandi campioni, ma cercheremo di dare tutto in campo. Per i tifosi e per la società questo trofeo ha grande importanza e noi scenderemo in campo per dar loro una bella soddisfazione. Siamo concentrati, ci siamo allenati a duemila come sempre e questa è la cosa importante. Dobbiamo giocare senza paura e fare quello che sappiamo fare”.