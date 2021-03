Antonio Conte non molla la presa sui superstiti (anche oggi doppia seduta), ma l’avvicinamento verso Bologna-Inter potrà iniziare soltanto dopo il weekend di riposo. Da mercoledì torneranno i primi nazionali, anche se soltanto nella rifinitura di venerdì il tecnico potrà allenare il gruppo a pieno regime. Difficile comunque pensare che per la sfida di sabato sera al Dall’Ara possano tornare disponibili i 4 giocatori attualmente positivi al Covid.

Tempi ristretti

—

Le nuove procedure prevedono infatti che i contagiati – sono in isolamento a casa, stanno bene e non hanno nessun sintomo particolare – possano fare il primo tempone a 14 giorni dalla positività. I conti sono presto fatti. D’Ambrosio è stato fermato martedì 16 marzo e potrebbe sapere di essere negativo non prima del 30. Handanovic viaggia con un giorno di ritardo, De Vrij e Vecino faranno il primo tampone giovedì 1 aprile. Se anche i giocatori di movimento dovessero essere guariti, dovrebbero poi ritrovare il ritmo partita dopo giorni chiusi in casa, visto che al momento si stanno limitando a qualche esercizio o corsa sul tapis roulant. Come postato proprio da D’Ambrosio. L’unico che, a meno di sorprese, potrebbe farcela è dunque Handanovic. L’altro titolarissimo De Vrij invece dovrebbe lasciare il posto a Ranocchia, che comunque ha sempre fatto il suo nelle 5 partite stagionali in cui ha giocato dal 1′ al posto del compagno.