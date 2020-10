MILANO – Per il mercato di gennaio torna di moda un Gervinho nella mente dell’Inter. In realtà l’attaccante ivoriano e i nerazzurri sono stati vicinissimi l’ultimo giorno di mercato, quando sembrava poter arrivare sul gong un’intesa. Nell’affare sarebbe dovuto entrare anche Andrea Pinamonti, tornato dal Genoa, che sarebbe stata la moneta di scambio girata dagli interisti al Parma. Alla fine, però, tutto è sfumato. Gervinho è rimasto in Emilia e col Parma ha già giocato 4 match in campionato, senza però lasciare traccia, per ora. Una mezza delusione, considerando quanto sia stato importante per il campionato della squadra

Advertisements

Advertisements

nella passata stagione.