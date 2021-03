MILANO – Il titolo di “capitan Futuro” dalle parti di Roma non ha portato fortuna a Daniele De Rossi, rimasto all’ombra di Francesco Totti per anni e poi custode della fascia di capitano per sole due stagioni, nel biennio ’17-19, prima dell’addio alla Capitale e l’esperienza al Boca Juniors. All’Inter sta crescendo un nuovo “capitan Futuro” e porta il nome di Nicolò Barella. Il centrocampista cagliaritano – che

Advertisements

Cagliari nell’estate del 2019 con una valutazione di 40.5 milioni più bonus, Barella ha firmato con l’Inter un contratto fino al 30 giugno 2024, con un ingaggio da 2.5 milioni. Oggi ci sono in rosa più di dieci giocatori che guadagnano più di lui, ma Beppe Marotta, dopo aver trovato l’intesa per i rinnovi dei vari Lautaro Martinez, Bastoni e De Vrij, presto definirà anche il suo. L’Inter ovviamente vuole blindare il giocatore. Il contratto verrà allungato di una o due annate, mentre l’ingaggio verrà alzato a cifre simili, per esempio, a quelle che andrà a prendere Lautaro, ovvero 4.5 milioni. E, quando Handanovic lascerà la squadra (nel 2022 senza prolungamento) o il posto da titolare a un altro portiere, ecco che la fascia passerà a Nicolò da Cagliari. Advertisements Barella sta vivendo un momento magico. Strappato alnell’estate del 2019 con una valutazione di 40.5 milioni più bonus, Barella ha firmato con l’Inter un contratto fino al 30 giugno 2024, con un ingaggio da 2.5 milioni. Oggi ci sono in rosa più di dieci giocatori che guadagnano più di lui, ma Beppe, dopo aver trovato l’intesa per i rinnovi dei vari, presto definirà anche il suo. L’Inter ovviamente vuole blindare il giocatore. Il contratto verrà allungato di una o due annate, mentre l’ingaggio verrà alzato a cifre simili, per esempio, a quelle che andrà a prendere Lautaro, ovvero 4.5 milioni. E, quandolascerà la squadra (nel 2022 senza prolungamento) o il posto da titolare a un altro portiere, ecco che la fascia passerà a Nicolò da Cagliari. Tutti gli approfondimenti sull’edizione di Tuttosport

nella squadra della sua terra aveva già portati i gradi nel corso dell’ultima annata prima del trasferimento a Milano – sta scalando rapidamente le gerarchie.

Fonte tuttosport.com

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram