Inter-Bologna, la cronaca

Conte conferma Skriniar con De Vrij e Bastoni in difesa, lascia a riposo Lautaro Martinez e schiera Sanchez accanto a Lukaku. Eriksen, anche stasera, si siede in panchina. Mihajlovic, per il suo Bologna, dà spazio a Tomiyasu al fianco di Medel e Danilo in terza linea, mentre davanti Soriano e Barrow assistono l’ex interista Palacio. Gli emiliani però deludono nel primo tempo, non facendosi praticamente mai pericolosi dalle parti di Handanovic: al 10’ De Vrij impegna Skorupski di testa e, sei minuti più tardi, Lukaku porta in vantaggio l’Inter con una girata di sinistro in mischia. Ottavo gol in campionato, quest’anno, per il bomber belga. Al 21’ la conclusione di Barrow è troppo debole per impensierire Handanovic, che blocca in presa. Poi Lukaku, al 34’, calcia addosso a Skorupski la palla del raddoppio. Un minuto dopo ci prova Hakimi, sparando alto da ottima posizione. L’esterno marocchino si riscatta a conclusione del primo tempo, firmando il 2-0 di sinistro, su perfetto passaggio di Brozovic.

Hakimi firma la doppietta

Al rientro dall’intervallo il Bologna non sembra aver trovato la forza di mettere paura ai ragazzi di Conte. E’ anzi l’Inter a pungere al 55’ con Sanchez, che costringe nuovamente il portiere del Bologna alla provvidenziale respinta. Skorupski è ancora bravo poco più tardi, uscendo a valanga su Lukaku lanciato a rete. Il match sembra a senso unico, ma viene riaperto da Vignato, che infila la porta di Handanovic al 67’, su centro di Dominguez, sfiorato da Soriano. L’incertezza per i nerazzurri, dura tre minuti: al 70’ è ancora Hakimi ad andare a segno a conclusione di un magnifico assolo. Nel finale di gara c’è spazio per Lautaro Martinez, che sfiora il gol, e per Eriksen, che però entra in campo solo nel recupero. Il danese non tocca neanche un pallone e resta l’unico scontento nell’Inter, che vince e si porta a due punti dal Milan, in attesa delle gare di domani. I nerazzurri si confermano il miglior attacco della Serie A, con 26 reti realizzate in 10 giornate: non segnavano così tanto, a inizio stagione, dai tempi del triplete.

