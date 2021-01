MILANO – Antonio Conte si gode il successo nel derby contro il Milan, che vale il passaggio alle semifinali di Coppa Italia dell’Inter: “E’ stato un derby tirato come l’anno scorso – dice l’allenatore nerazzurro alla Rai – merito soprattutto dei calciatori che hanno interpretato il derby nel modo giusto dal primo all’ultimo secondo. E’ stata una sfida contro un’ottima squadra, il Milan non è primo per grazia ricevuta; sono Advertisements Fino all’espulsione penso che il risultato non fosse giusto : stavamo facendo la partita e creando tanto, il loro portiere è stato migliore in campo. Poi è stato espulso Ibrahimovic e abbiamo ribaltato la partita. Anche oggi però abbiamo capito che dobbiamo essere più cattivi: creiamo tanto ma realizziamo poco, e quindi capitano partite che non riesci a vincere”.

Due giornate di squalifica per Conte

Advertisements

Conte: “Eriksen fa parte del progetto”

Sulla rissa tra Lukaku e Ibrahimovic a fine primo tempo, il tecnico nerazzurro dice: “Ho fatto il calciatore, in partita gli animi sono accesi: può accadere ci siano situazioni in cui ci si arrabbi. Mi ha fatto piacere vedere Lukaku sul pezzo: Ibra ha la cattiveria del vincente. Romelu sta crescendo anche sotto questo punto di vista: per noi è importante, se ogni tanto si arrabbia mi fa solo piacere“. Poi ha parole di elogio per Eriksen, autore del gol vittoria con uno splendido calcio di punizione: “Da un mese ripeto che l’Inter è questa, non arriverà e non partirà nessuno. Poi voi non mi volete credere. Con Christian stiamo lavorando da un punto di vista tattico per trovare un’alternativa a Brozovic che in rosa non abbiamo. Ci sta lavorando, calcisticamente parlando è molto intelligente e ha qualità. Fa parte del progetto, sono contento che oggi abbia fatto quel gol; ho esortato perché tirasse lui perché sappiamo che qualità abbia. Spero che questo gol sciolga un po’ il ragazzo; è un ragazzo perbene, forse anche troppo, e gli vogliamo tutti bene nello spogliatoio. Ce lo teniamo stretto, è parte del progetto. Andremo avanti con questi ragazzi e sono felice di allenarli”.

Conte: “La Juve è ancora la favorita”

Del successo con la Juve in campionato, che ha dato nuova convinzione all’Inter, Conte dice: “Quando vinci contro i migliori, contro chi ha vinto negli ultimi nove anni in maniera indiscussa, ti dà convinzione del fatto che può accadere qualcosa di bello e importante. Per me la Juve rimane la squadra favorita in assoluto. Non so quali valutazioni si facciano nei loro confronti, io faccio le mie, gli addetti ai lavori possono farne altre. Per me sono i più attrezzati per continuare a vincere, poi magari sto dicendo una fesseria, ma non penso“.