MILANO – Antonio Conte è soddisfatto per il successo dell’Inter contro la Lazio , che vale il primo posto in classifica dei nerazzurri. Il Milan è stato scavalcato in vetta proprio nella settimana che porta al derby con i rossoneri, in programma domenica prossima: “Era un obiettivo che stavamo inseguendo da un po’ di tempo, quello di arrivare in testa – le parole di Conte a Sky – Advertisements un punto di partenza . Adesso abbiamo il derby, arrivarci davanti è meglio. Sarà una partita bella tra due squadre con ambizioni”.

Conte elogia Eriksen

Poi si coccola Eriksen, titolare stasera: “Sta iniziando a capire un po’ cosa vogliamo da lui, il fatto che abbia giocato la seconda di fila credo sia positivo e, anche oggi, ha fatto una buonissima partita. Ha avuto un po’ di problemi di ambientamento, ci ha messo un po’ a capire il calcio italiano che è più tattico e, inoltre, ora c’è più intensità rispetto agli anni precedenti. Ha iniziato a entrare in certe situazioni, abbiamo provato in tutti i modi a inserirlo e ora credo abbia fatto un passo avanti verso di noi. Inizia a capire l’italiano e questo è molto importante e di cosa noi abbiamo bisogno, oggi ha fatto una gara molto attenta anche in fase difensiva. Lui è un giocatore che dà qualità, ha una gamba rabbiosa con un grip diverso rispetto a prima. Averlo trovato è un’arma in più per me. Ora sono più sereno a puntare su di lui“.

Conte: “Grande prestazione di Lukaku”

Conte non elogia soltanto Lukaku, grande protagonista con una doppietta: “Sicuramente ha dato una grandissima risposta come tutta la squadra. Lo stesso Lautaro ha fatto una grande prestazione ma come tutti, Perisic, Brozovic. Diventa difficile non parlare bene di nessuno. Per Romelu è importante dare risposte del genere dopo partite un po’ opache, c’era qualcuno che parlava di strascichi psicologici dopo il derby, ma il ragazzo è a posto. Ci stanno momenti di forma più bassa, ma oggi è tornato in maniera prepotente, abbiamo bisogno di questo Romelu e di tutta la squadra perché giochi ogni partita con questo piglio e questa attenzione. Va fatto un grandissimo applauso a tutti“.