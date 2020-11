L’Inter goca bene, ma esce sconfitta contro il Real Madrid, sfiorando la rimonta. Ancora una volta il risultato non premia lo sforzo della squadra di Antonio Conte, che nel post partita analizza il 3-2: “ Questa, nel bene e nel male, è la mia Inter. Ci vogliono anche questi step di crescita, non so quante squadre sono venute qui a Madrid giocando in questo modo. Certo che si può Advertisements I risultati non ci stanno premiando, ma al tempo stesso ci dimostrano che i dettagli spostano la partita” sottolinea il tecnico nerazzurro a Sky.

Real Madrid-Inter 3-2: Rodrygo condanna Conte all’ultimo posto

Advertisements

Atalanta-Liverpool 0-5: Klopp a valanga, Gasperini travolto