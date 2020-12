contro lo– Mi auguro che nessuno possa cavalcare questo tipo di situazioni, penso sia deprimente per noi sentir parlare di queste illazioni. Ognuno giocherà per vincere la propria partita. La nostra situazione a centrocampo non è delle migliori, quindi faremo delle valutazioni. Cercherò di fare le scelte più giuste”.

Guai a parlare di biscotto nella partita tra Real e Borussia Moenchengladbach . Antonio Conte non ci sta e si dice sicuro sull’onestà delle due squadre: “Noi dobbiamo pensare a vincere, non sono per nulla preoccupato per quello che succederà a Madrid. Parliamo di Champions League e di grandi club, non di un torneo da bar – il punto di vista del tecnico dell’ Inter alla vigilia della gara

Inter, si ferma anche Barella

Conte: “Non ci sono altre strade”

“Perché meritiamo di passare? Ti darò appuntamento a fine gara per rispondere a questa domanda – ha detto a un giornalista -. Abbiamo iniziato un percorso dove stiamo cercando di migliorare su tutto e abbiamo margine per farlo. La partita d’andata è stata combattuta, conosciamo lo Shakhtar, una squadra ben allenata con ottimi elementi, qualità tecnica e individuale. Non è semplice giocare contro di loro, ogni gara ha una storia a se, domani vogliamo fare bene perché non abbiamo altre strade, abbiamo un solo risultato, così come prima del Borussia”.

Conte: “Vidal? Vinto anche senza di lui”

“Vidal non è disponibile, non possiamo permetterci di allungare i tempi di recupero, lui sarà molto dispiaciuto, abbiamo vinto anche senza Arturo e giocheremo con la consapevolezza di avere una grande squadra. Sopperiremo alle assenze per caricarci di più e sarà ancora più bello. Sarà importante l’allenamento di oggi per fare delle valutazioni decisive per la gara di domani, ci sono defezioni importanti e saremo colpiti in un reparto. Ma le difficoltà ci devono esaltare”.