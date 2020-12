TORINO – “ Se non sei squadra non vieni qui e vinci contro il Borussia, soprattutto in questo momento in cui loro sono in ottima forma, sia in campionato che in Champions League. Se non sei squadra dal punto di vista tattico, caratteriale e della determinazione e della voglia non vieni a fare questo tipo di partita. Abbiamo strameritato di vincere, in questo momento loro sono la migliore squadra del nostro Advertisements ” sono le parole di Antonio Conte ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria dell’Inter sul campo del Monchengladbach in Champions League. Il tecnico nerazzurro ha dichiarato: “Lukaku? Ha ragione, perchè quello che io chiedo ai ragazzi è una crescita di responsabilità da parte di tutti, tutti devono mettere qualità e personalità per crescere come squadra”.