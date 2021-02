GENOVA – Tre gare in una settimana, Inter, Sampdoria e Roma. Sfide diverse per avversarie e sentimenti. Dalla capolista al derby di ritorno sino alla Roma in lotta per la Champions. Ognuna a su modo difficile eppure questo Grifone reduce da sette risultati utili consecutivi e con una media punti da Europa dall’arrivo di Ballardini non ha nessuna intenzione di fermarsi proprio ora. Ma seguendo proprio il consueto motto del

tecnico “una partita alla volta” non terrà conto delle tre sfide, al massimo delle prime due. Dunque contro la capolista scenderà in campo la miglior formazione possibile, con due sole indicazioni: l’assenza degli infortunati naturalmente e un occhio di riguardo, probabilmente, per i diffidati. Nel primo caso sono due i giocatori sicuri di saltare la sfida del Meazza:e purtroppoche dopo l’infortunio muscolare subito contro ilrischia uno stop di almeno due mesi.