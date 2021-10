Si sta imponendo all’attenzione con le sue brillanti prestazioni con la maglia del Bayer Leverkusen il giovane terzino Jeremie Frimpong, nazionale olandese con la particolarità di aver praticamente vissuto sempre all’estero, avendo lasciato Amsterdam quando aveva sette anni per trasferirsi in Inghilterra. Intervistato dalla NOS, Frimpong viene posto davanti ad un paragone: meglio lui o Denzel Dumfries? Lui ci scherza un po’ su: “Ovviamente scelgo me… Dumfries è un terzino destro davvero buono. Per questo è anche il numero uno in Olanda. Ed è per questo che lo ha preso l’Inter. Dovrò lavorare sodo, ma sono ancora giovane”.