MILANO. Gli agenti di Lautaro Martinez si troverebbero a Barcellona per trattare il passaggio del giocatore al club catalano. L’indiscrezione è della stampa argentina, che da tempo punta sul fatto che alla fine l’affare si farà. Il giocatore più volte ha fatto dichiarazioni d’amore all’Inter e ai suoi tifosi. Ma il Barcellona era il suo sogno da bambino. E la decisione di Leo Messi di restare in Catalogna potrebbe avere un peso sulle scelte del ragazzo: i due sono compagni in nazionale, e la Pulce è da sempre l’idolo del Toro.

I manager dell’Inter hanno finora sempre detto che Lautaro non ha manifestato la volontà di lasciare Milano. E anzi, dopo la scadenza della clausola di svincolo da 111 milioni lo scorso luglio, lo considerano quasi incedibile: Lautaro non partirà se non per un’offerta intorno ai 100 milioni, fra cash e contropartite gradite ai nerazzurri. Se l’offerta non arriverà, il contratto da 2 milioni a stagione di Lautaro sarà rinnovato e rivisto al rialzo.

Con il Barcellona l’Inter ha aperta anche la partita per portare a Milano Vidal, che Conte ha già allenato alla Juve e che chiede con insistenza di potere avere anche all’Inter. Il cileno e il club blaugrana stanno cercando un accordo economico per dirsi addio. Altro obiettivo di mercato a centrocampo per l’Inter è N’Golo Kante, altro ex giocatore di Conte, che lo ha allenato al Chelsea. E dall’Inghilterra rimbalza la voce secondo cui i nerazzurri per avere il cartellino del mediano francese avrebbero messo sul piatto quello di Eriksen, arrivato lo scorso gennaio a Milano dal Tottenham. Una proposta che i Blues avrebbero però rimandato al mittente. Altre trattative in uscita per l’Inter sono quella con il Cagliari per Diego Godin, che i nerazzurri cederebbero gratis alleggerendosi del suo ingaggio, e quella col Genoa per Andrea Ranocchia, che tornerebbe al Grifone dopo dieci anni.Fonte www.repubblica.it

