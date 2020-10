Oggi tampone per tutti. Domani, l’unica vera giornata di allenamento. Sabato, il derby. L’Inter di prepara a giocare la gara più importante della stagione finora, con poco tempo a disposizione e tanta fatica nelle gambe. Sono ben sei i giocatori nerazzurri che ieri sera hanno giocato con le proprie nazionali 90 e più minuti: Barella, D’Ambrosio, Lukaku, Eriksen, Kolarov e De Vrij. Perisic nel match contro la Svezia è stato sostituito al 33’ del secondo tempo.



Interisti super in nazionale

Se l’impegno con le nazionali tre giorni prima dell’incontro di San Siro può essere un peso, al tempo stesso può anche avere effetti positivi sullo stato di salute della squadra. Giocare, di per sé, è un ottimo allenamento. E tutti i nerazzurri impegnati in Nations League (come diversi sudamericani in campo nei giorni scorsi) hanno fatto ottime prestazioni. Eriksen, impegnato con la nazionale danese, ha segnato su rigore contro l’Inghilterra a Wembley. Lukaku ha fatto doppietta, trascinando il suo Belgio alla vittoria con l’Islanda. Barella ha fornito l’assist per il gol di Pellegrini all’Olanda. E sono andati in gol con le proprie squadre nazionali anche Vidal, Sanchez e Lautaro.

Advertisements

Assenze e probabile formazione

Oltre alla stanchezza di molti probabili titolari, pesano le assenze causa Covid. Saranno sicuramente fuori Skriniar, Young, Gagliardini, Nainggolan e il portiere di riserva Radu. Da valutare Bastoni, che potrebbe essersi negativizzato e diventare quindi disponibile. Fuori di sicuro, ma per squalifica, Stefano Sensi, che paga il gesto di stizza a gioco fermo a Patric nel match dell’Olimpico contro la Lazio. Per questo, al gruppo della prima squadra sono stati aggregati sei ragazzi della primavera. La probabile formazione di partenza, con il 3-5-2 classico, potrebbe essere: Handanovic – D’Ambrosio, De Vrij, Kolarov – Hakimi, Barella, Brozovic, Vidal, Perisic – Lukaku, Lautaro. Sempre che la super prestazione europea non valga a Eriksen un posto da titolare.

Mariani arbitra il derby

Sarà Maurizio Mariani ad arbitrare il derby di Milano tra Inter e Milan, sabato 17 ottobre a San Siro alle 18. Gli arbitri della quarta giornata: Bologna-Sassuolo (domenica ore 12.30) Doveri; Crotone-Juventus (sabato ore 20.45) Forneau; Napoli-Atalanta (sabato ore 15) Di Bello; Roma-Benevento (ore 20.45) Ayroldi; Sampdoria-Lazio (sabato ore 18) Orsato; Spezia-Fiorentina (ore 15) Manganiello; Torino-Cagliari (ore 15) La Penna; Udinese-Parma (ore 18) Fabbri; Hellas Verona-Genoa (lunedì 19 ore 20:45) Rapuano.

Fonte www.repubblica.it

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram