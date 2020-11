TORINO – Si ferma ancora il Real Madrid. Dopo la sconfitta con il Valencia rimediata prima della pausa, contro il Villarreal i blancos non sono riusciti ad andare oltre l’1-1. All’Estadio de la Ceramica le cose si mettono subito bene per gli uomini di Zidane in vantaggio con Mariano Diaz dopo soli 2 minuti. Nella ripresa, però, il Villareal si sveglia, anche grazie ai cambi di Unai Emery, e

Advertisements

pareggia su rigore al 75′ con Moreno. Con questo punto il Real Madrid sale a 17 punti in classifica, il Villarreal a quota 19 e resta secondo. Molti i grattacapi per Zidane a pochi giorni dalla sfida di ritorno dicontro l’, in programma mercoledì 25 novembre a San Siro. Oltre alle assenze dei suoi uomini chiave, Ramos, Casemiro e Benzema, è il gol del pareggio su rigore del Villarreal ad impensierire il tecnico francese, il quarto concesso dai blancos in due gare. Termina sempre 1-1 il primo incontro del sabato di Liga spagnola tra Levante ed Elche. All’Estadi Ciutat de Valencia apre le marcature Melero al 12′ imbeccato da Campana, poi il pareggio decisivo di Tete al 64′ su assist di Sanchez.

Villarreal-Real Madrid 1-1: tabellino e statistiche

Advertisements

Fonte tuttosport.com

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram