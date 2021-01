MILANO – Gesto sorprendente di Arturo Vidal prima della sentitissima sfida tra Inter e Juventus: il centrocampista cileno dei nerazzurri, ex della Juve, ha salutato alcuni ex compagni abbracciando affettuosamente Giorgio Chiellini. Le telecamere hanno sorpreso Vidal che, tra il serio e lo scherzoso, ha baciato lo stemma della Juve sulla maglia di allenamento del capitano avversario: un modo, evidentemente, per omaggiare con rispetto le quattro

Il gesto non è passato inosservato e, sui social, già monta la polemica, anche dopo la rete del vantaggio interista siglato proprio da Vidal: il cileno, infatti, non ha esultato in quanto ex.

stagioni vissute a Torino, arricchite da altrettanti scudetti vinti.