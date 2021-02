dire il vero il serbo finora è stato una delle delusioni della stagione nerazzurra e proprio contro Fiorentina e Milan in coppa, gare vinte dall’Inter per 2-1, è stato l’ex Roma il protagonista in negativo dei due gol subiti rispettivamente dacon due respinte non eccelse.

Darmian e Sanchez pronti dal 1′

Per il resto, formazione fatta: Darmian rimpiazzerà Hakimi a destra con Barella, Brozovic, Vidal e Young a completare la linea dei cinque centrocampisti. In avanti Sanchez e Lautaro, con Pinamonti in panchina, soluzione offensiva alternativa insieme a Sensi, Eriksen e Perisic. Ben sei i diffidati, quattro in campo: Skriniar, Brozovic, Vidal e Sanchez, più Ranocchia ed Eriksen. L’Inter si è allenata ieri pomeriggio, poi Conte, come avviene ormai abitualmente per le gare casalinghe in notturna, ha concesso ai giocatori una serata in famiglia, con appuntamento ad Appiano per stamani: così aveva fatto pure per la gara di campionato contro i bianconeri.