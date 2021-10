Una grande partita che – come ha detto giustamente Dzeko – nessuno può perdere. Bisogna far punti, assolutamente, per provare ad accorciare le distanze rispetto al vertice. Un bivio, insomma, per Inter e Juve. La partita, verrebbe da dire, che sullo sfondo ha la figura, il profilo, di Antonio Conte. L’uomo che ha vinto in bianconero e in nerazzurro. L’uomo che non può avere rimpianti, perché – in una sorta di slalom parallelo – da tutte e due le esperienze si è distaccato per scelta.