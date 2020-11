LIVERPOOL– Il Liverpool sta pensando a come sostituire Virgil van Dijk ed ha trovato il profilo adatto. Come riposta ESPN, Jurgen Klopp sta pensando a Milan Skriniar per sostituire l’olandese. L’ex Southampton, infatti, non tornerà in campo prima del 2021 a causa del brutto intervento di Pickford nel derby con l’Everton pareggiato 2-2 lo scorso 17 ottobre. L’uscita del portiere dei Toffees è costata cara a van Dijk

che ha subito una rottura dei legamenti del ginocchio destro con conseguente operazione. A Liverpool stimano che per recuperarlo ci vogliano circae per sostituirlo Klopp valuta di portare Skriniar in maglia Reds a gennaio. Lo slovacco piace molto in Premier con Mourinho che aveva tentato di portarlo al Tottenham anche in estate.

Fonte tuttosport.com

