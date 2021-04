All’Inter mancano quattro punti per la certezza matematica del titolo. Ma il 19° scudetto può arrivare già domenica, se oggi, sabato, i nerazzurri battono il Crotone e domani l’Atalanta non vince sul campo del Sassuolo (fischio d’inizio alle 15). Una doppia combinazione in assoluto non scontata, ma neppure così campata per aria.

