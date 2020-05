Secondo L’Equipe il club nerazzurro pensa al francese dell’Arsenal PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – Per strappare Lautaro Martinez all’Inter non c’è altra strada se non quella di pagare la clausola rescissoria di 111 milioni di euro. L’ha ribadito nelle ultime ore il ds Piero Ausilio, ben consapevole che il Barcellona potrebbe decidere di soddisfare le esigenze nerazzurre. Ecco perchè il club, che intanto ha praticamente definito il trasferimento di Icardi a titolo definitivo al Psg, si guarda intorno. Al di là delle indiscrezioni su Edinson Cavani, secondo L’Equipe nel mirino dell’Inter ci sarebbe Alexandre Lacazette, 29enne francese dell’Arsenal che accetterebbe volentieri il trasferimento nella Milano nerazzurra. (ITALPRESS). ari/red 30-Mag-20 09:07