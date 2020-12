Da Madrid non è arrivato nessun biscotto, ma l’Inter ci ha messo del suo. Lo 0-0 casalingo contro lo Shakhtar non è bastato a Conte per strappare il pass degli ottavi di finale di Champions League. E, come se non bastasse, è arrivata anche l’insoddisfazione di Lautaro Martinez, che non ha per nulla gradito il cambio con Eriksen all’85’. Quando è stato chiamato in panchina, l’argentino – che in

avvio di gara ha colpito una traversa – si è lasciato andare a un gesto piuttosto eloquente nei confronti del tecnico nerazzurro. Ultimo posto nel Gruppo B, cone Borussia Moenchengladbach agli ottavi e ucraini in Europa League. A Conte non resta che provare il tutto per tutto in campionato.