Vertice coi dirigenti, chiesta la rinuncia a bonus. Accordi individuali con i giocatori

Filippo Conticello e Davide Stoppini

Lo scudetto, certo. La continuità aziendale, pure. Ma soprattutto il contenimento dei costi: il focus dell’Inter adesso è questo. È il frutto di un incontro che il presidente dell’Inter Steven Zhang ha avuto ieri in sede con 35 dirigenti delle varie aree del club, tra cui i due amministratori delegati Beppe Marotta e Alessandro Antonello, l’area sportiva con il direttore sportivo Piero Ausilio e il suo vice Dario Baccin, il vicepresidente Javier Zanetti, gli uomini del marketing. Il punto di partenza è stato un numero: 270 milioni di euro. A tanto è arrivato il costo del lavoro dell’Inter. Un numero insostenibile per colpa della pandemia che ha ridotto drasticamente i ricavi del club, di qualsiasi genere. Ecco perché Zhang ha fatto a tutti i dirigenti un discorso di estremo realismo, pur partendo dalla conferma che la continuità aziendale non sarà messa in discussione. Suning proseguirà il suo impegno, in fondo l’aveva fatto capire anche il capofamiglia Zhang Jindong nella sua lettera di congratulazioni all’Inter per la vittoria del titolo.

Il taglio sui costi — Zhang jr., però, è andato oltre. Ha chiesto un aiuto a tutti i componenti della famiglia nerazzurra. Ai dirigenti, a vario titolo, anche uno sforzo dal punto di vista economico, ovvero la rinuncia ai vari bonus presenti nei contratti, legati alle vittorie sportive e ad obiettivi vari. La parola chiave adesso è una sola: “austerity”. L’Inter fa, infatti, i conti con numeri di bilancio complicati dall’emergenza coronavirus. Da qui il discorso del presidente a chi di fatto guida il club, a tutti i livelli. All’incontro non era presente l’allenatore Antonio Conte, nessuno dello staff tecnico e neppure i giocatori. Non erano loro i protagonisti, almeno ieri. Ma è logico immaginare che nei prossimi giorni Zhang possa fare lo stesso discorso anche alla squadra e all’allenatore. La linea guida è per tutti l’abbassamento complessivo del monte ingaggi. Non solo attraverso le cessioni di giocatori dallo stipendio alto e magari considerati poco centrali nel progetto tecnico. Ma anche facendo ricorso ad accordi individuali con i vari giocatori. Si potrebbe chiedere, dove possibile, di spalmare su più anni gli accordi attuali. Per quanto riguarda Conte, pur dentro a una settimana con una partita in mezzo (la Roma mercoledì prossimo), è probabile che andrà in scena il famoso vertice con Zhang assieme a tutta l’area sportiva. La situazione è in evoluzione, ma potrebbe accadere prima della sfida con la Juventus, dunque entro la fine della settimana.

Ossigeno in arrivo — In questo senso sarà importante capire cosa accadrà con allenatore e dirigenti: tutti, infatti, hanno la stessa scadenza di contratto, il 2022. E in una situazione come questa, dopo uno scudetto costruito faticosamente assieme, i loro destini devono essere considerati legati: è un progetto globale quello dell’Inter di Conte e Marotta e, senza perdere l’ambizione di vincere, andrebbe ritoccato nel suo complesso. La linea guida del prossimo mercato sarà quindi chiudere la sessione possibilmente in attivo. Dunque, alcune cessioni saranno necessarie: attenzione ai nomi di Marcelo Brozovic, ma pure a quello di Stefan De Vrij o, in alternativa, di Milan Skriniar (come raccontiamo in questa stessa pagina). Di sicuro, le casse del club saranno aiutate dal finanziamento ormai prossimo alla chiusura: ossigeno per le casse di Great Horizon, la società con cui gli Zhang controllano l’Inter. Così a breve sarà chiuso l’accordo con uno dei due fondi statunitensi a cui Goldman Sachs ha proposto l’operazione, ovvero Bain Capital e Oaktree. Quest’ultimo avrebbe guadagnato posizioni in una partita fatta di clausole molto complesse. Quel che conta, per l’Inter, è che dei 250 milioni in arrivo, circa 200 entreranno direttamente nelle casse del club. Soldi che serviranno alle necessità di stagione, in primis gli stipendi.

7 maggio 2021

Gazzetta.it

