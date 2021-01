MILANO – L’Inter riesce a battere il Milan in rimonta nel derby di Coppa Italia: nei quarti di finale, i rossoneri vanno in vantaggio con Ibrahimovic, che poi si rende protagonista di un acceso battibecco con Lukaku prima dell’intervallo. Nella ripresa l’asso svedese viene espulso per doppia ammonizione, mentre il centravanti belga pareggia per i nerazzurri. Al termine del recupero concesso, Christian Eriksen decide la partita con una

punizione perfetta.