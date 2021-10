L’Inter arresta lo Sheriff e riprende colore in Champions, dove in casa non vinceva dal 2-0 al Borussia Dortmund nel pre Covid, il 23 ottobre 2019. Decidono un super Dzeko, il guerriero Vidal e De Vrij, fresco di critiche tra Reggio e Roma ma tornato al gol e soprattutto ai suoi livelli nella notte più importante. Neutralizzato il gioiellino su punizione di Thill. La strada per gli ottavi però è ancora lunga, con Real e lo stesso Sheriff a quota 6. Delicatissimo il ritorno del 3 novembre in Moldavia, a quattro giorni dal derby. Un successo che però oggi, dopo il k.o. contro la Lazio, gasa i nerazzurri in vista della Juve.

Lampo Edin

Inzaghi sorprende tenendo in panchina Bastoni per schierare Dimarco basso e non perdere la sua capacità di mettere in area palloni velenosi. Così sulla sinistra si muove Perisic, tra i migliori a Roma. Con Calhanoglu ancora acciaccato e non convocato, Vidal gioca la prima da titolare (sarebbe toccato a lui col Bologna, ma si fece male), mentre l’altra novità è Dumfries, preferito a Darmian. In attacco torna Lautaro al fianco di Dzeko. Lo Sheriff è un camaleonte che in fase di non possesso si schiaccia in un 5-3-1-1 con Bruno basso per guardare Dumfries ma che quando riparte si dispiega in un 4-2-3-1 con Addo e Thill nel cuore del gioco. Lo scambio continuo di posizioni crea qualche apprensione (gran diagonale di Perisic a salvare su Castaneda al 6′), mentre dall’altra parte l’Inter bussa solo di testa con Dzeko ma è troppo frenetica e sbaglia cose elementari. Clamoroso l’errore di Dumfries che lanciato da Dzeko verso il portiere al 15′ si allunga malamente il pallone e rischia pure sul calcetto a Celeadnic. Il paradosso è che, alla faccia del 24,8% di possesso palla medio nelle prime due uscite, lo Sheriff attacca e rischia in contropiede. Bravo il portiere a murare Dzeko al 17′, mentre contro la difesa schierata i nerazzurri non ne azzeccano una. Servirebbe una giocata estemporanea. Ci va vicino Dimarco, di fatto un kicker modello football americano perché ogni piazzato lo batte lui. Sulla punizione velenosa vola Celeadnic, ma sul corner spizzato da Vidal al 34′ la voleé mancina di Dzeko è micidiale. Il gol, che in Champions al Meazza mancava da tre gare e mezza ed è il primo di questa edizione, non scioglie però la squadra come Inzaghi spererebbe. Quasi che la paura delle ripartenze avversarie portasse i suoi ad attaccare l’area in modo contratto e poco fluido. E su un’amnesia di Dumfries lo Sheriff al 40′ va vicino al pareggio, ma Handanovic è attento sul sinistro di Cristiano.