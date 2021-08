Nahitan Nandez lancia un segnale forte e inequivocabile al Cagliari. Il centrocampista uruguagio, al centro di un intrigo di mercato con l’Inter, infatti non si è imbarcato assieme alla squadra rossoblu sul volo verso Maiorca, dove questa sera i sardi affronteranno in amichevole la squadra locale. Nulla di concordato con il club ma iniziativa personale che ha infastidito non poco la dirigenza, dal presidente Giulini al ds Capozucca.

Due milioni

—

La trattativa tra Inter e Cagliari, che indirettamente riguarda Nainggolan, destinato a fare il percorso inverso, va avanti da settimane anche se negli ultimi giorni è stata congelata perché Marotta e Ausilio sono alle prese con la vicenda Lukaku. Il Cagliari ha accettato la formula del prestito con diritto di riscatto, ma chiede subito 5 milioni e 21 tra dodici mesi. L’Inter – che ha detto di no al Chelsea per Zappacosta, passaggio molto indicativo – non è disposta a investirne più di 3 per il prestito. Ci sono quindi due milioni di differenza. L’incastro per chiudere potrebbe essere appunto Nainggolan, cui l’Inter potrebbe pagare una parte del ricco stipendio da 4,5 milioni. Se ne riparlerà a breve. Ma lo strappo di Nandez parla chiaro.