Inter-Parma, la cronaca

Il pre partita di San Siro è acceso del colpo di scena dell’infortunio all’arbitro Luca Pairetto, che si fa male durante il riscaldamento: al suo posto il match è diretto dal quarto uomo Marco Piccinini di Forlì. Pairetto, pur zoppicante, resta a bordo campo con il

ruolo di quarto ufficiale. Conte, per la sua Inter, si affida a Perisic al fianco di Lautaro Martinez, in assenza di Lukaku e Sanchez, mentre sulla trequarti c’è l’irrequieto Eriksen. Liverani lancia nel Parma il 18enne difensore centrale ungherese, protagonista in Coppa Italia contro il Pescara; a centrocampo c’è Grassi mentre il tandem offensivo è formato, come da anticipazioni della vigilia, da Gervinho e Cornelius. Nel primo tempo l’Inter macina gioco, ma il Parma si chiude con ordine ed efficacia, non correndo grandi rischi: ci provano Perisic due volte, Lautaro, Kolarov e Gagliardini. Al 42’ l’occasione più ghiotta è per, che spara alto di testa, da posizione ravvicinata, su lancio verticale di Kolarov. Gli emiliani di Liverani non rinunciano a giocare, ma non impensieriscono Handanovic.

Gervinho doppietta, Perisic pareggia

Al rientro in campo, trascorrono una ventina di secondi e il Parma è già in vantaggio: lancio al bacio di Hernani per Gervinho che tocca al volo di piatto sinistro, beffando Handanovic. Al 52’ Barella calcia da fuori, De Vrij devia e Ranocchia infila in rete da pochi metri: l’arbitro Piccinini, con l’aiuto del Var, annulla per fuorigioco. Al 62’ il Parma raddoppia ancora con Gervinho: Kucka fa partire l’azione, il nuovo entrato Inglese rifinisce alla perfezione per l’ivoriano che fulmina Handanovic in uscita. L’Inter torna in partita un paio di minuti più tardi con il gol di Brozovic, che realizza di sinistro a fil di palo su assist di Barella. I nerazzurri spingono alla ricerca del pareggio e al 72’ Sepe è strepitoso su un colpo di testa da cinque metri di Ranocchia. Il portiere del Parma è attento anche sull’incornata troppo centrale di Hakimi al 76’. Nel finale di gara l’azione offensiva nerazzurra si fa tambureggiante, ma l’assenza di Lukaku pesa. Al 91′ è però Perisic a evitare la sconfitta all’Inter con una spizzata vincente di testa su punizione di Kolarov. I nerazzurri provano a vincerla con un guizzo di Vidal, ma ormai non c’è più tempo: il match del Meazza finisce 2-2.