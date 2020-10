MILANO – Tra Inter e Parma termina 2-2: i nerazzurri mancano ancora l’appuntamento con la vittoria, ma almeno non perdono visto che al 62′ si trovavano sullo 0-2 per effetto della doppietta di Gervinho. Firmano la rimonta Brozovic e un gol di Perisic in pieno recupero.

INTER-PARMA 2-2: NUMERI E STATISTICHE

INTER (3-4-1-2): Handanovic; De Vrij, Ranocchia, Kolarov; Hakimi (78′ Young), Gagliardini (59′ Brozovic), Barella (78′ Nainggolan), Darmian (68′ Pinamonti); Eriksen (58′ Vidal); Perisic, Lautaro. A disposizione: Padelli, Radu, D’Ambrosio, Moretti, Carboni, Satriano, Bastoni. Allenatore: Conte.

PARMA (4-3-1-2): Sepe; Grassi (84′ Brugman), Iacoponi, Gagliolo, Pezzella; Hernani, Balogh, Kurtic (74′ Sohm);

Kucka; Cornelius (46′ Inglese), Gervinho (74′ Cyprien). A disposizione: Turk, Rinaldi, Karamoh, Valenti, Inglese, Sprocati, Adorante. Allenatore: Liverani.

ARBITRO: Pairetto*.

MARCATORI: 46′ e 62′ Gervinho (P), 64′ Brozovic (I), 92′ Perisic (I)

NOTE: *infortunio durante il riscaldamento per l’arbitro Pairetto: dirige il Quarto Uomo Piccinini. Ammoniti: Hernani (P); Ranocchia (I). Recupero: 2′ – 4′.

Fonte tuttosport.com

