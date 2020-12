MILANO – Christian Eriksen è di fronte a un bivio, non a un incrocio. Le strade davanti a lui in vista di gennaio sono due, non di più: addio definitivo o in prestito. Pensare a una terza opzione, per esempio, quella di rimanere, è impensabile: il giocatore, che vuole arrivare bene agli Europei con la sua Danimarca, ha più volte fatto capire di mal sopportare il poco spazio avuto da

Advertisements

Antonioe lo ha dichiarato nelle ultime due soste per le nazionali, quando arrivava comunque da alcune partite giocate – senza incidere, va detto – anche da titolare. Dal 22 novembre in poi, Eriksen, il campo lo ha visto, recuperi compresi, per, subentrando nei minuti finali dei match con Real Madrid, Sassuolo, Bologna e Shakhtar e rimanendo in panchina contro Torino e Borussia Monchengladbach. Eriksen non rientra nei piani di Conte, proseguire questo “matrimonio” sarebbe controproducente per tutti.