Nel gennaio 2014 i tifosi interisti scendevano in piazza per lo scambio Guarin-Vucinic, fino a bloccarlo. Nell’era dei social il dissenso dopo il divorzio da Conte scorre invece in rete, e sotto la sede sono andati solo alcuni rappresentanti della Curva con un paio di striscioni contro la proprietà. “Ridimensionare i campioni è solo da cogl…: mister, staff e giocatori non si toccano” e “Zhang prenditi le tue responsabilità o lascia la nostra città”. Forte e chiaro. Firmato Curva Nord ma condiviso, stando ai social, dalla maggioranza del popolo interista del web.