Nerazzurri a Napoli con Young a sinistra, il portoghese vice-Ibra col Genoa. Nella Fiorentina torna Ribery

Dopo le emozioni di Champions e con l’Europa League in campo stasera (la Roma riceve l’Ajax), la serie A torna in campo per la trentunesima giornata. Sarà un sabato ricco, con ben 4 partite e Samp-Verona ad aprire il programma insieme a Crotone-Udinese. Domenica in campo tutte le big, con Atalanta-Juve alle 15 e l’altro big match Napoli-Inter a completare il turno alle 20.45. Le ultime dai campi: Advertisements

CROTONE-UDINESE (sabato, ore 15) — Crotone: Cosmi alle prese col dubbio Benali, uscito infortunato con lo Spezia. Se con ce facesse, possibile che a destra giochi Pereira con Molina in mezzo insieme a Petriccione e Messias. Davanti i soliti Ounas e Simy.

Udinese: Nuytinck dovrebbe tornare a disposizione, a fargli posto in difesa uno tra Bonifazi e Samir. Per il resto non sono previsti stravolgimenti, con Pereyra ad agire alle spalle di Llorente in avanti.

SAMPDORIA-VERONA (sabato, ore 15) — Sampdoria: buone notizie per Ekdal, che è guarito e torna a disposizione così come Silva, che ha scontato la squalifica. In avanti non preoccupa Quagliarella, pronto a fare coppia con Gabbiadini.

Verona: in mezzo dovrebbe rivedersi la coppia Tameze-Veloso, con Lovato che rientra dopo la squalifica e contende una maglia a Dawidowicz nel pacchetto arretrato. Possibile conferma in difesa per Dimarco, con Lazovic e Faraoni esterni.

SASSUOLO-FIORENTINA (sabato, ore 18) — Sassuolo: riflettori puntati su Berardi e Caputo, al momento ancora indisponibili. De Zerbi ritrova Traore dopo la squalifica, con Lopez che potrebbe arretrare in mediana accanto a Locatelli. Soliti ballottaggi sugli esterni.

Fiorentina: Iachini può nuovamente schierare Ribery accanto a Vlahovic, mentre non è scontato che Pulgar faccia accomodare in panchina Amrabat. Non si tocca la difesa Milenkovic-Pezzella-Martinez Quarta.

CAGLIARI-PARMA (sabato, ore 20.45) — Cagliari: Semplici prepara la partita che può valere una stagione aspettando buone notizie da Cragno, al momento ancora positivo al Covid. Nel caso pronto Vicario, che ha risposto alla grande a San Siro. In avanti Pavoletti favorito su Simeone per affiancare Joao Pedro.

Parma: cambio obbligato in difesa, dove lo squalificato Gagliolo lascia spazio a Osorio. Alla lunghissima lista degli indisponibili potrebbe aggiungersi Hernani, con Brugman nuovamente a centrocampo assieme a Kucka e Kurtic.

MILAN-GENOA (domenica, ore 12.30) — Milan: Leao pronto a rilevare lo squalificato Ibrahimovic da centravanti, sostenuto dal trio Saelemaekers-Calhanoglu-Rebic. In difesa il terzino destro dovrebbe essere Dalot.

Genoa: Goldaniga completerà la difesa insieme a Radovanovic e Masiello. Zappacosta non è al meglio: sulle fasce dovrebbero giocare Ghiglione e Czyborra. Solita abbondanza in attacco: favoriti al momento Destro e Pjaca.

ATALANTA-JUVENTUS (domenica, ore 15) — Atalanta: Gasperini potrebbe tornare alla difesa a tre, in ogni caso ci sarà certamente Djimsiti e mancherà lo squalificato Romero. Pessina al momento resta positivo al Covid, probabile l’impiego del trio Malinovskyi-Zapata-Muriel dal 1’.

Juventus: Bonucci è pienamente a disposizione dopo il Covid, a differenza di Bernardeschi. Ma il suo impiego dipenderà anche dalla posizione di Cuadrado. Probabile conferma per Kulusevski, in avanti Morata e Ronaldo. A centrocampo Arthur contende una maglia a Rabiot.

BOLOGNA-SPEZIA (domenica, ore 15) — Bologna: Mihajlovic ha perso per infortunio Skov Olsen e De Silvestri, che a destra saranno sostituiti da Orsolini e dal rientrante Tomiyasu. Per il resto non si prevedono rivoluzioni, con Palacio confermato da centravanti.

Spezia: il pieno recupero di Estevez potrebbe far scivolare in panchina Pobega, mentre Verde si è di fatto guadagnato la conferma con due gol nelle ultime due partite. In attacco con lui Gyasi e uno tra Nzola e Piccoli. Nuovamente in gruppo Saponara.

LAZIO-BENEVENTO (domenica, ore 15) — Lazio: il sempre più convincente Marusic sarà confermato nella difesa a tre. Tornano disponibili dopo la squalifica Lazzari e Correa: giocheranno entrambi dall’inizio.

Benevento: sarà Caldirola ad affiancare Glik in mezzo alla difesa, vista la squalifica di Tuia. Non cambia il centrocampo, con Viola ancora in panchina. Davanti non sta benissimo Sau: potrebbe toccare a Caprari accanto a Gaich.

TORINO-ROMA (domenica, ore 18) — Torino: ottime notizie per Nicola, che potrà schierare nuovamente Lyanco e Singo. Con il rientro dell’ivoriano a destra, Ansaldi dovrebbe agire sulla sinistra. Sirigu attualmente resta positivo al Covid: altra partita tra i pali per Milinkovic-Savic.

Roma: Fonseca penserà al campionato dopo la partita stasera con l’Ajax. Sicuro assente lo squalificato Pellegrini, da valutare il recupero di Smalling, mentre El Shaarawy e Spinazzola non dovrebbero farcela.

NAPOLI-INTER (domenica, ore 20.45) — Napoli: la squalifica di Lozano regala un’altra partita da titolare a Politano sulla destra, mentre l’infortunio di Ospina obbliga Gattuso a scegliere Meret per la porta. Non preoccupa al momento l’infortunio muscolare di Zielinski.

Inter: c’è ottimismo sul recupero di Perisic, che oggi dovrebbe tornare in gruppo. Ma a sinistra dovrebbe comunque giocare Young, con Lautaro che si riprende la maglia di titolare accanto a Lukaku. Indisponibili Kolarov e Vidal.

15 aprile – 07:07 © RIPRODUZIONE RISERVATA

Fonte Gazzetta.it

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram