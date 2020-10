MILANO – Risentimento muscolare agli adduttori della coscia sinistra per Romelu Lukaku: lo annuncia l’Inter in una nota. L’attaccante nerazzurro si è sottoposto questa mattina a risonanza magnetica in seguito a un problema riscontrato nella gara di UEFA Champions League contro lo Shakhtar Donetsk. Lukaku, le cui condizioni, come riporta la nota dell’Inter, “saranno valutate giorno dopo giorno”, è quindi a rischio per la sfida di sabato contro il Parma e di martedì contro il Real Madrid in Champions League.

Fonte tuttosport.com

Advertisements