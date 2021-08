Ecco che cosa vuol dire prendere la miglior allenatrice della Serie A femminile, che riparte oggi: la cosa passa sotto silenzio, o quasi. Un altro mondo rispetto al clamore suscitato dall’arrivo di Conte all’Inter due anni fa, nonostante la squadra delle ragazze si sia ora assicurata Rita Guarino, reduce da quattro scudetti consecutivi alla Juventus Women (quindi meglio di Conte) nonché da quel record dell’ultima stagione, 22 successi in 22 partite, come nessuno era mai riuscito a fare nell’era dei tre punti a vittoria, nemmeno tra gli uomini.

Inter, Rita Guarino: “Tanta attenzione per il calcio femminile, ma…”

