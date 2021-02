Suning sospende con effetto immediato l’attività dello Jiangsu. Ecco la notizia sconvolgente che arriva dalla Cina e che potrebbe avere delle forti ripercussioni anche in casa Inter. Alla squadra cinese, dunque, non è bastata la prima vittoria in campionato della sua storia per sopravvivere. Di seguito il comunicato ufficiale del club: “ A causa della sovrapposizione di variabili incontrollate, lo Jiangsu non può garantire la permanenza nella Super League e nell’AFC. Advertisements cessiamo di gestire le operazioni del club, allo stesso tempo ci aspettiamo imprese che vogliano discutere con noi del futuro. In questi 5 anni, abbiamo lavorato molto duro, condividendo gioie e momenti difficili. Non ci sono rimpianti: questo è il calcio. Questa è la vita “.