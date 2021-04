Non si è fermato il mondo, senza Steven Zhang a Milano. E non s’è fermata l’Inter, che vola verso lo scudetto. Ci siamo ormai, la settimana che va dal Crotone alla Sampdoria dovrebbe essere quella giusta per lo sbarco del presidente, a meno che l’Inter non abbia già il primo maggio la possibilità di diventare campione d’Italia. In quel caso, un anticipo dei programmi sarebbe obbligatorio: come perdersi i festeggiamenti della prima proprietà straniere a vincere in Italia?

