MILANO – Il 19enne Darian Males, svizzero di origini serbe, non ha trovato spazio nel Genoa, dato che ha visto il campo solo per 23 minuti in Coppa Italia. Per questo motivo l’Inter, proprietaria del cartellino dell’attaccante, ha ufficializzato oggi la cessione in prestito della punta al Basilea, nel campionato elvetico. Ecco il comunicato dei rossoblù: “Siamo entusiasti di annunciare la firma di Darian Males in prestito dall’Inter Advertisements . Males indosserà la maglia numero 19.

Fonte tuttosport.com

Advertisements

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram