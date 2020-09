ROMA – Per essere una prima giornata interlocutoria è stata una giornata interessante, quella degli Internazionali Bnl di tennis. Innanzitutto, perchè senza pubblico. Un’anomalia che non durerà solo di lunedì, purtroppo. Ma i tennisti ormai non sembrano farci più caso, ormai: sembrano abituati, e pensano solo ai risultati. Ecco, a proposito di risultati, qualcosa da segnalare c’è, in attesa dei big che entreranno in scena al secondo turno. Ad esempio, gli azzurri Sonego, Sinner e Travaglia: il primo ha superato il georgiano Basilashvili, il secondo in serata ha regolato il francese Paire che ha dato più volte in escandescenze e il terzo, ormai quasi a mezzanotte, ha avuto la meglio sull’americano Fritz (6-4, 7-6).

Questi sono successi importanti perchè sono le classiche vittorie di conferma, con avversari che non sono star ma comunque d’esperienza, cioè i classici ostacoli in caso di distrazioni. A questi squilli si aggiungono anche quelli di Musetti e Cecchinato: quest’ultimo conferma le sue voglie di rivalsa e rit che orno ad alti livelli, mentre il primo fa il suo ingresso in un Masters 1000 per la prima volta in carriera. Non è andata bene a Gianluca Mager che, dopo un set alla pari con Dimitrov, è uscito dal match nel secondo set.

Forse il colpo più bello, perchè inatteso, è stato di Jasmine Paolini: capace di disporre della lettone Sevastova in due set, cosa non riuscita a Camila Giorgi, fuori in tre set dalla Yastremska. Per la marchigiana restano sempre le ombre sul suo rendimento, e il dubbio che una diversa condotta tecnica avrebbe potuto aiutarla. Ma ieri i big hanno parlato però: Djokovic s’è detto ancora sottosopra per laccaduto di New York, Nadal non vede l’ora di rientrare. Mentre Fognini è felice di essere tornato a giocare, e Berrettini si sente a casa sebbene non possa vedere i suoi genitori.

Tra gli risultati spiccano le eliminazioni di Felix Auger-Aliassime e di Karen Khachanov: quest’ultimo, il russo, è uscito per mano del norvegese Ruud, eliminato a New York da Berrettini. E siamo solo all’inizio.

