Hai già partecipato alla EcoMaratona del Chianti Classico?

“Ho avuto la fortuna di partecipare ma, poiché la settimana seguente avrei dovuto prendere parte ad una 100km, ho corso la sorella minore, Chianti Classico Trail 21k. La partenza della 21 km non coincide con quella della EcoMaratona Chianti Classico, per cui non ho preso il via dal Castello di Brolio che segna in genere la partenza della 42km. Desidero correre la

42km il prossimo 17 ottobre, non vedo l’ora di misurarmi sul percorso completo”.

Andiamo indietro, ai ricordi hai della manifestazione, quale atmosfera si respira?

“Credo che l’espressione che riassuma meglio le mie sensazioni sia che è una gara a misura d’uomo. Ricordo bene che l’organizzazione è molto curata, nulla è lasciato al caso, dai ristori ai pasta party, sì esatto, sono ben due, alle indicazioni per vivere le bellezze del territorio. Un’accoglienza calorosa e straordinaria.”

Come hai trovato il percorso della gara?

“Avendo corso solo la 21 km posso dire che è una gara da vivere con tranquillità. Si tratta di un trail, più impegnativo di una mezza maratona su strada, ma allo stesso tempo non troppo tecnico, non difficile. Il giusto compromesso che permette anche a chi non è abituato ai trail di partecipare e divertirsi, specialmente in un territorio così bello”.

Mancano ancora 8 mesi alla gara, cosa consigli a chi volesse prepararsi?

“E’ ancora presto per fare una preparazione specifica. Per il momento, e visto il periodo difficile che stiamo vivendo, mi sento di dire che bisogna mantenersi in forma nel corpo e nello spirito. Penso che sia giusto allenarsi senza fare lavori specifici, più avanti bisognerà aumentare il carico di km, ma non adesso. Quindi allenarsi, ma con molta calma e serenità”.

Qual è la strategia nutrizionale di cui ti avvali per arrivare in forma alle gare?

“Credo che ognuno debba stabilire delle abitudini personali. Io sono a favore del mangiare poco e spesso, tre pasti principali ed un paio di spuntini. Tutti i miei pasti sono completi in termini di tipologia di nutrienti, ho a cuore il concetto che non bisogna mai stressare il corpo. Quindi niente eccessi e niente privazioni, specialmente prima della gara.”

Programmi agonistici prossimi?

“Vorrei correre qualche maratona, a causa delle restrizioni non è semplice partecipare ma conto di essere sulla linea di partenza della Maratona della Maga Circe, ho partecipato (e vinto, ndr) lo scorso anno e poiché sono territori a me molto cari spero che si svolga e di esserci.”

Che messaggio vuoi dare ai runner?

“Viviamo un momento difficile ed è dura anche trovare la motivazione per allenarsi. Io invito sempre a ricordare che la corsa è un gioco, uno strumento di benessere se vissuta nel modo corretto. E’ giusto ascoltare il proprio corpo, fermarsi se è necessario e non esagerare, l’accanimento può generare infortuni complessi. Abbasso la pigrizia, nel rispetto del benessere”.

Le iscrizioni all’evento sono già aperte da qualche mese e sono disponibili al link ecomaratonadelchianticlassico.it/evento/ecomaratona-42k-21k-13k/iscrizione.html

Questo il riepilogo eventi:

ECOMARATONA: 42 Km (max iscritti 700)

CHIANTI CLASSICO TRAIL: 21 Km (max iscritti 1.200)

TRAIL DEL LUCA: 13 Km (max iscritti 700)

Fonte tuttosport.com

