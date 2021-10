Altri punti fermi

—

Sono tanti anche i punti che la Lazio ha già conquistato benché si trovasse in svantaggio. I biancocelesti sono andati sotto contro Spezia, Empoli, Inter (gare nelle quali ha conquistato 9 punti complessivi), oltre che con Cagliari e Torino (due punti complessivi). Solo contro la Roma, di fatto, la Lazio ha conquistato punti senza andare sotto. La capacità di reagire, perfino di capovolgere il risultato, è fondamentale per la squadra di Sarri. La sua intransigenza, il fatto di non fare favoritismi per quel che riguarda la gestione fra titolarissimi e riserve sta conquistando lo spogliatoio. Anche per questo la squadra sta (spesso) riuscendo a reggere anche nei momenti di difficoltà. Sta facendo la differenza anche il fattore campo: in casa, nel 2021, i biancocelesti all’Olimpico hanno perso solo con il Bayern Monaco in Champions. In campionato, nell’anno solare, sono imbattuti (tolto il derby di ritorno della passata stagione, che era però in casa della Roma). In questa stagione, avendo ritrovato i propri tifosi, la Lazio in casa fra campionato ed Europa League ha conquistato ben 13 punti su 15. E nella classifica questo pesa eccome. Esattamente come gli altri punti forti della Lazio di Sarri. Esattamente come i suoi punti fermi.