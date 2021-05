Dopo Simone, tocca a Pippo provare a mettere in difficoltà i rossoneri, in un match tra due squadre pericolosamente in calo. Pioli chiede a una scossa agli “assistenti” di Ibra

Milan di scena al Meazza: basta questo, in un campionato stranissimo per mille motivi, a inquietare i tifosi del Diavolo. Sul rendimento casalingo dei rossoneri, quanto mai deficitario rispetto a quello esterno, s’è già detto molto nelle scorse settimane: il match di stasera contro il Benevento è l’ideale per provare a migliorare un po’ quei numeri, e non solo quelli. Serve una scossa alla classifica e al morale, dopo i recenti rovesci. Gara delicatissima anche per i campani: analizziamola in tre focus. Advertisements

L’altro fratello — Pippo Inzaghi allenatore a San Siro contro il Milan: stasera accadrà per la prima volta e insomma, parliamo di una delle leggende del club, Pippo è l’uomo delle due Champions. Non è un incrocio qualunque. I rossoneri sono ancora frastornati dal 3-0 subìto all’Olimpico per mano di Simone, il fratellino: in una settimana, gli Inzaghi hanno la possibilità di assestare un doppio colpo quasi letale per le ambizioni di Champions milaniste. Filippo l’ha anche allenato, il Milan: non è andata granché bene, ma più che a eventuali rivincite adesso c’è da pensare alla salvezza.

Discesa pericolosa — Sì, perché il Benevento è in caduta, proprio come il Milan. Prendete la classifica al giro di boa della Serie A: Milan campione d’inverno, Benevento in testa alla colonna di destra (11° posto a +8 sulla terzultima). Eravamo a fine gennaio, sembra passata una vita. Pioli ora teme di veder sfuggire sul traguardo una qualificazione Champions che pareva blindata, Pippo ha visto ridursi a zero il margine sulla zona rossa e rischia di tornare immediatamente in B insieme al Crotone, altra neopromossa. E pensare che in questa pazza stagione il Benevento ha fatto 4 punti con la Juve e vinto in casa dei campioni d’Italia, per dire.

Hakan e gli aiutanti di Ibra — Torna Ibrahimovic dal primo minuto, sostenuto da Calhanoglu, Saelemaekers e da uno tra Rebic e Leao. Gli “assistenti” di Zlatan sono sotto osservazione almeno quanto lo svedese. Soprattutto Calha, il cui rinnovo del contratto è in stand-by: il numero 10 indossa una maglia pesante e il suo contributo in questo campionato è stato troppo altalenante. Sprazzi di puro talento, ma anche tante giocate superficiali e molte pause. Fa in tempo a riprendersi il Milan, Hakan: ci sono 5 sfide fondamentali, dopo il Benevento tocca alla Juve. Ma non c’è più spazio per gli errori, come quelli commessi sotto porta all’Olimpico.

1 maggio – 12:32 © RIPRODUZIONE RISERVATA

Fonte Gazzetta.it

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram