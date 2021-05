Pippo Inzaghi interviene a Sky per parlare dell’episodio della domenica, il rigore non dato al suo Benevento. “Non capisco l’errore. L’arbitro mi ha detto che il tocco c’è stato, anche se lieve – dice il tecnico -. A quel punto perché è andato a vedere al Var, che gli ha confermato il contatto, dicendo che era lieve? Perché ha cambiato la decisione? Credo nella buona fede altrimenti starei a casa, ma perché mandare le stesse persone al Var che erano già state in difficoltà settimana scorsa col Cagliari? Non penso assolutamente ci sia stata la volontà di danneggiarci. Però bastava poco per togliere i dubbi. Andavano fermati magari per un turno come capita a giocatori e allenatori quando sbagliano”.

