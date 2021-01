ROMA – Un pensiero al mercato, ma testa soprattutto al campo. La Lazio pronta alla doppia sfida contro l’Atalanta. Prima la Coppa Italia, poi il campionato. E il tecnico Simone Inzaghi, ai microfoni di Lazio Style Channel, ha commentato il momento: “ Sarà una settimana impegnativa con noi. Doppio incontro con l’Atalanta, la squadra più in forma del campionato. Dovrò valutare le condizioni dei ragazzi per cercare di fare il Advertisements Sul mercato e l’infortunio di Luiz Felipe: “Abbiamo questa problematica in difesa, ci guardiamo intorno. Con Tare c’è sinergia, un giocatore arriverà ad aiutarci”.

