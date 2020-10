BRUGES – È felice Simone Inzaghi dopo l’1-1 della sua Lazio con il Bruges. Il momento era difficile, ma i biancocelesti con orgoglio, nonostante l’emergenza, hanno tenuto botta e conquistato un prezioso punto. Il tecnico, ai microfoni di Sky Sport ha commentato la prestazione dei suoi: “I ragazzi sono stati bravi, gran partita di carattere. Abbiamo preparato il match con difficoltà e potevamo sfruttare anche qualche occasione in più e fare bottino pieno. Il rigore è stata una disattenzione. A prescindere abbiamo avuto un ottimo approccio, non era facile. Sono stati due giorni surreali, la squadra ha dato tutto. Probabilmente Advertisements

Il tecnico Inzaghi, ai microfoni di Lazio Style Channel, ha inoltre commentato: "Abbiamo fatto di necessità virtù, avevamo già mille difficoltà e si è aggiunto anche Patric che a fine primo tempo aveva dei conati di vomito e sbandamenti. Pereira è arrivato oggi pomeriggio con noi ed è stato bravo, così come Muriqi e Czyz. Non mi era mai capitato di venire a giocare con 12 giocatori di movimento, bisogna saper convivere anche con queste cose sperando non accadano più".

Fonte tuttosport.com

