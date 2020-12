Esulta Inzaghi

“La Lazio del 2000 e questa si somigliano. Entrambe hanno vinto trofei con grandi giocatori. Per me stasera è come aver vinto una coppa dopo un lavoro iniziato quattro anni e mezzo fa. Può succedere che anche 10 contro 11, con una squadra come Bruges, si possa soffrire. Faremo un’analisi degli ultimi minuti. Ma per 60-70’ ho visto una grande squadra. Dovevamo soffrire meno, ma nulla toglie a questi ragazzi che hanno fatto un’impresa. Ora mettiamo tutto nel campionato, c’è una discreta posizione in classifica dopo le problematiche avute. Per il Verona cerchiamo di ritrovare le energie, ora però godiamoci il momento. Mi auguro che Immobile mi possa battere nel record di gol in Europa quest’anno.”