Nel mezzo di un mercato tempestoso, nel cuore di un’estate che il tifoso interista non dimenticherà, è tornato finalmente il campo. Da domani parleranno i campioni di Italia in un San Siro aperto a oltre 25mila tifosi e sarà come ricominciare a respirare. Prima ancora, però, a parlare è Simone Inzaghi: dopo 21 anni nella sua comfort zone laziale, ecco per lui l’occasione della vita. Tra mille incognite, inutile nascondersi, ma con intatto entusiasmo: “Sarà un’emozione ritrovare la gente dopo un anno e mezzo, ma dopo 5 minuti le emozioni passeranno. Col Genoa voglio vedere in campo quello che abbiamo fatto in questi 45 giorni, dal 1′ al 95’”, il messaggio del tecnico.

NUOVA ERA

—

“Ambizione”, “motivazione”, “orgoglio” sono le parole che più spesso rigirano in bocca al tecnico nella prima conferenza di vigilia. Come se Simone volesse sottolineare che, al di là delle dolorose perdite, l’Inter non arretra dalla propria missione: “I nostri obiettivi sono ambiziosi. A me non piace fare proclami ed è inutile fare griglie: viste le partenze, mi aspettavo che non ci mettessero tra i favoriti, ma ci sono 7 squadre attrezzate. In questo momento poi non voglio fare proclami, a fare la differenza saranno le motivazioni dei ragazzi. In questi giorni mi hanno dimostrato che ne hanno da vendere”. Il tutto al netto delle difficoltà societarie che il tecnico non può certo nascondere: “Sappiamo che il club aveva dei problemi e la cessione dovuta di Hakimi e quella inaspettata di Lukaku sono servite a mettere in sicurezza i conti, ma sono arrivati sostituti molto forti. Dzeko sarebbe stata una mia richiesta al di là di Lukaku. Calhanoglu lo conosciamo bene, Dumfries è molto interessante e avrà bisogno di tempo per ambientarsi, Dimarco ha due campionati alle spalle in più. Sarà difficile, andremo in giro con lo scudetto sul petto ma faremo del nostro meglio per difenderlo”.