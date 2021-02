ROMA – Gli errori, le assenze e un rigore non dato. Simone Inzaghi ha analizzato, ai microfoni di Sky Sport, la sconfitta contro il Bayern Monaco: “ Volevamo giocarci la partita, ma l’abbiamo sentita troppo e siamo stati contratti. I gol li dovevano fare loro, invece gliene abbiamo fatti tre. Non è andato bene niente, abbiamo fatto tanti errori, ma ci servirà per crescere. Per certe partite non siamo ancora pronti. Non Advertisements